Полиция раскрыла крупное мошенничество в ЕАО

Согласно материалам дела, в Ленинском районе злоумышленница получила от вдовы бойца 4,6 млн рублей. Деньги были переданы после звонков от лиц, выдававших себя за работников военкомата и сотрудника ФСБ; потерпевшая действовала под давлением высказанных угроз. Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по ЕАО при содействии ГУ МВД по Красноярскому краю. Подозреваемую доставили из Красноярска в ЕАО; от дачи показаний она отказалась.