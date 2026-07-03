Старую «взлётку» аэропорта Владивосток хотят восстановить за 15,9 млрд руб

Международный аэропорт Владивостока начал процедуру поиска подрядчика, который за 392 млн рублей подготовит проектную документацию для реконструкции старой взлётно-посадочной полосы, закрытой в 2012 году. Об этом сообщают «Новости VL.ru» со ссылкой на данные открытого конкурса.
По плану, если аукцион состоится и работы будут выполнены в срок, строительная фаза займёт три года: с 2028‑го по 2030‑й год. Общая стоимость строительства, по предельной смете, не превысит 15,9 млрд рублей.
До 2011 года в аэропорту Кневичи действовала одна взлётно-посадочная полоса, построенная в 1985 году. Перед саммитом АТЭС там построили вторую полосу, которая стала основной, а старую в 2012 году вывели из эксплуатации по техническому состоянию.
В мастер-плане развития аэропорта в 2022 году зафиксировали старт реконструкции — 2025 год. На ВЭФ в сентябре 2025 года руководитель Росавиации анонсировал реконструкцию полосы до 2030 года.
Сейчас аэропорт сам финансирует создание проектно-сметной документации, а строительство будет идти за счёт федерального бюджета по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры опорной сети аэропортов».
В ходе стройки планируют реконструировать рулёжные дорожки, установить систему радиомаяков для нескольких курсов посадки, перенести метеорологическое оборудование с добавлением нового, построить центральную распределительную подстанцию и две трансформаторные подстанции. Также будут созданы багажно-авиационный узел, новые очистные сооружения, периметровые ограждения аэропорта, установлено новое оборудование радиотехнического обеспечения полетов и построены автодороги для спецтранспорта.
Итоги торгов планируют подвести 24 июля 2026 года. Документацию подрядчик должен выполнить за 360 дней с даты подписания договора.