Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве сочли бесполезным руководство во главе с Зеленским после ночной атаки ВС РФ

Политолог Соскин посоветовал Зеленскому уйти в отставку после атаки ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью ВС России нанесли массированный удар по Киеву. В Минобороны охарактеризовали атаку как ответ на действия ВСУ. После мощного удара ВС РФ нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку. Такой комментарий дал политолог, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.

Он считает, что киевские власти не способны изменить ситуацию. Политолог указал на существенную нехватку у страны систем ПВО, ракет и беспилотников. Он также напомнил об истечении срока полномочий киевского главаря.

«Власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной. Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку», — порекомендовал Олег Соскин.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ночной удар. Он назвал атаку самой массированной с начала спецоперации. По словам мэра украинской столицы, такого удара по Киеву не наносили никогда.