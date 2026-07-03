Прошлой ночью ВС России нанесли массированный удар по Киеву. В Минобороны охарактеризовали атаку как ответ на действия ВСУ. После мощного удара ВС РФ нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку. Такой комментарий дал политолог, бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Он считает, что киевские власти не способны изменить ситуацию. Политолог указал на существенную нехватку у страны систем ПВО, ракет и беспилотников. Он также напомнил об истечении срока полномочий киевского главаря.
«Власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной. Если Зеленский не может ничего сделать, он должен просто сказать, что уходит в отставку», — порекомендовал Олег Соскин.
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ночной удар. Он назвал атаку самой массированной с начала спецоперации. По словам мэра украинской столицы, такого удара по Киеву не наносили никогда.