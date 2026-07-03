Норма оказалась предвестником болезней: врачи пересмотрели допустимые показатели

Медики пересмотрели ряд показателей здоровья человека, которые ранее считались нормой, и пришли к выводу, что с высокой вероятностью они могут быть предвестниками неблагоприятных изменений в организме. Об этом сайту KP.RU рассказала врач-кардиолог, замдиректора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Надежда Звартау.
Речь идёт, в частности, о показателе уровня глюкозы в крови. Как правило, при взятии крови из вены натощак практически нормальным считается показатель 5,6 ммоль/л. Сейчас медики считают, что это повод провести углубленное обследование.
Кроме того, риски для здоровья возрастают у тех, чьё артериальное давление составляет 120−139 мм рт ст/ 80−89 мм рт ст. Доказанным предриском является и избыточный вес при показателях ИМТ 25−29,9, при котором диагноз «ожирение» ещё не ставится.
Ранее врач назвал так называемые цифры здоровья — ключевые показатели, от которых зависит состояние организма и скорость старения.
Тем временем учёные выяснили, что рак крови и лучевая терапия повышают риск болезней сердца.