Норма оказалась предвестником болезней: врачи пересмотрели допустимые показатели

Медики пересмотрели ряд показателей здоровья человека, которые ранее считались нормой, и пришли к выводу, что с высокой вероятностью они могут быть предвестниками неблагоприятных изменений в организме. Об этом сайту KP.RU рассказала врач-кардиолог, замдиректора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Надежда Звартау.