Врач рассказал, с какого возраста лучше возить детей на море

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Начинать возить ребенка на море рекомендуется с четырех лет, тогда акклиматизация происходит легче, чем у малышей, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
«Педиатры обычно советуют не мучить ни себя, ни младенца и планировать первые серьезные поездки после четырех лет. Детский организм уже прочнее, и акклиматизация проходит легче», — сказал врач.
Он подчеркнул, что поездка на море дарит удовольствие и запас позитива для всей семьи — это уже мощный положительный фактор, воздействующий на иммунитет.
«Также иммунитет ребенка не может не окрепнуть от лишней возможности провести время в теплом климате под ласковым солнышком. Режим, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, купание в теплом и ласковом море, лечебные и оздоровительные процедуры дают стойкий кумулятивный эффект», — рассказал врач.
Булатов добавил, что бассейн, даже на морском побережье, не сравнится с самим морем. «Чистящие средства, насколько бы щадящими они не были, — не самая полезная вещь для кожи и волос. Море, с другой стороны, обладает естественными способностями к очищению, это не стоячая пресная вода», — пояснил врач.