Врач рассказал, с какого возраста лучше возить детей на море

Булатов добавил, что бассейн, даже на морском побережье, не сравнится с самим морем. «Чистящие средства, насколько бы щадящими они не были, — не самая полезная вещь для кожи и волос. Море, с другой стороны, обладает естественными способностями к очищению, это не стоячая пресная вода», — пояснил врач.