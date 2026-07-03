Почему россияне стали массово снимать деньги с вкладов

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Pravda.Ru объяснил, куда направляется эта колоссальная денежная масса. Значительная часть обналиченных накоплений конвертируется не в товары длительного пользования, а в впечатления и услуги. Граждане активно инвестируют в отдых, причем вектор туристических потоков сместился в сторону внутреннего туризма, а также популярных курортов дружественных государств, среди которых выделяются Китай и Вьетнам.