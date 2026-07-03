Почему россияне стали массово снимать деньги с вкладов

По данным отчетности кредитных организаций, только в мае объем оттока со срочных депозитов достиг беспрецедентной отметки в 280,5 миллиарда рублей, что является абсолютным антирекордом для физических лиц с начала текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.
Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Pravda.Ru объяснил, куда направляется эта колоссальная денежная масса. Значительная часть обналиченных накоплений конвертируется не в товары длительного пользования, а в впечатления и услуги. Граждане активно инвестируют в отдых, причем вектор туристических потоков сместился в сторону внутреннего туризма, а также популярных курортов дружественных государств, среди которых выделяются Китай и Вьетнам.
По словам аналитика, летний период традиционно сопровождается сменой финансовой парадигмы у населения: стремление к жесткой экономии уступает место готовности тратить заработанное здесь и сейчас. Однако эксперты бьют тревогу, указывая на более глубокие структурные сдвиги в экономике домохозяйств.
Главная угроза для сбережений кроется в стремительно сокращающемся разрыве между доходностью классических финансовых инструментов и динамикой рынка недвижимости. В качестве наглядного примера эксперт привел текущую ситуацию: средняя ставка по банковским вкладам колеблется в районе 11,5 процента годовых, тогда как стоимость квадратного метра в новостройках за неполный 2025 год уже успела прибавить около 10 процентов.
«При этом новые меры поддержки рынка гарантируют, что недвижимость не упадет в цене в 2026 году, а возможно, даже снова вырастет», — подчеркнул Колташов. Подобная государственная политика фактически формирует безрисковый актив, который дорожает почти теми же темпами, что и проценты, начисляемые банками.
В такой макроэкономической реальности перед гражданами встает закономерный вопрос о целесообразности дальнейшего накопления средств на счетах. Если банк предлагает вознаграждение в размере 11−12 процентов, а инфляция квадратных метров съедает до 10 процентов этой прибыли еще до уплаты налогов, реальная выгода от депозита становится иллюзорной.
Массовое изъятие сотен миллиардов рублей может сигнализировать о начале масштабной ребалансировки частных капиталов. Финансовые аналитики предупреждают, что, если этот тренд закрепится, банковский сектор столкнется с дефицитом ликвидности, а рынок жилья рискует перегреться из-за притока свежего капитала покупателей.
В результате традиционная стратегия «копим на вкладе — покупаем квартиру» перестает работать, заставляя граждан искать альтернативные способы сохранения и приумножения своих средств.