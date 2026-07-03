Thе Telegraph: США могут запретить въезд беременным женщинам

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность запрета на въезд для беременных женщин без гражданства США, сообщает The Telegraph.
В материале сказано, что речь идёт о «родильном туризме».
«Беременным женщинам могут запретить въезд в США… Белый дом изучает эту меру… Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить… практику, которая, по мнению администрации Трампа, позволяет иностранкам ездить в США на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям», — говорится в сообщении.
По данным издания, ежегодно у иностранцев в Соединённых Штатах рождается около 20−26 тысяч детей. В администрации США заявили, что «родильный туризм» угрожает национальной безопасности. Это связано с тем, что дети могут вернуться «для кражи интеллектуальной собственности» при обучении в вузах Соединённых Штатов.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рождённых на территории Соединённых Штатов.
Кроме того, Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из «стран третьего мира». По его словам, Соединённые Штаты были разграблены из-за «глупости» и «политической корректности», которую допускают и «другие неразумные страны», впуская слишком много иностранных граждан.