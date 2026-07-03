Thе Telegraph: США могут запретить въезд беременным женщинам

По данным издания, ежегодно у иностранцев в Соединённых Штатах рождается около 20−26 тысяч детей. В администрации США заявили, что «родильный туризм» угрожает национальной безопасности. Это связано с тем, что дети могут вернуться «для кражи интеллектуальной собственности» при обучении в вузах Соединённых Штатов.