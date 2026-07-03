Новые аудитории и общежитие для студентов КнАГУ появятся к концу года

В отремонтированных учебных аудиториях и компьютерных классах учебного корпуса ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» будут заниматься студенты к концу года. Работы планируют закончить 1 декабря 2026 года. К этому же времени завершат капитальный ремонт девятого, восьмого, седьмого и шестого этажей общежития № 2. Работы идут по программе президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и в рамках Народной программы Единой России. Проинспектировал ход ремонта глава региона Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край — это регион активной и успешной молодежи. Поэтому создаем условия для роста наших студентов. Устанавливаем современное оборудование, новую мебель. В таких пространствах учиться легче и интереснее. И конечно, заботимся о быте. Улучшаем условия в общежитиях, чтобы после занятий ребята могли отдохнуть и подготовиться к новой учебной неделе», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В аудиториях и классах учебного корпуса в настоящее время идет заливка полов, устройство перегородок, прокладка электросетей, ремонт санузлов. В дальнейших планах — закупка и установка мебели и техники.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин проинспектировал ход ремонта в учебном корпусе КнАГУ. Фото: Антон Шевченко.
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«Одним ремонтом дело не ограничивается. Университету требуется новое лабораторное оборудование и современная техника. Все эти потребности планируем внести в новую Народную программу. Ведь это важно с точки зрения практики, взаимодействия студентов с нашими ведущими предприятиями еще во время учебы, чтобы по ее итогам ребята оставались работать здесь, в Хабаровском крае», — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
В завершение Дмитрий Демешин осмотрел центр промышленной робототехники и лабораторию авиастроения, созданных при поддержке предприятий ПАО «ОАК», а также их техническое оснащение. В них уже занимаются студенты.
«Надо отдать должное тем компаниям, которые в производственном цикле не забывают о подготовке специалистов — это и наш Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, это АО “Полиметалл” и другие. — У этих компаний есть свои брендированные аудитории, отделку которых они берут на себя», — отметил глава региона.
Губернатор также подчеркнул, в следующем году будет проведен ремонт фасада университета и ряда учебных аудиторий.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что студенты колледжей в Хабаровском крае готовятся к новоселью в обновлённых общежитиях.