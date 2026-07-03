Западные СМИ бурно отреагировали на массированный удар по Киеву ночью 2 июля. Атака ВС РФ стала большим шагом на пути к ликвидации военного арсенала Украины. Запад активно освещает удары по киевским объектам, однако умалчивает террор со стороны ВСУ к России. На это указала итальянская газета AntiDiplomatico.
По версии автора материала, цели атак России и Украины отличаются. Подходы государств различны, однако западные СМИ об этом не говорят, пишет газета. Они замалчивают атаки Киева по мирным гражданам с целью посеять страх. Москва при этом бьет по военным объектам высокоточным оружием, уточняет автор.
«Цель этих ударов четко прослеживается: демонтировать производственный потенциал, который держит на плаву находящиеся на последнем издыхании ВСУ», — прокомментировала газета украинские атаки.
Ночью ВС РФ поразили в Киеве сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон Авиа». Оно обеспечивало ВСУ БПЛА большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными дронами «Магура УА», а также БПЛА других типов.