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Возможное повышение возраста молодёжи до 39 лет вызовет неожиданную проблему для региональных бюджетов

Минтруда: повышение возраста молодёжи повысит нагрузку на бюджеты регионов.

Источник: Комсомольская правда

Смещение верхней границы возраста молодёжи в сторону увеличения усилит нагрузку на региональные бюджеты. Такое мнение высказала первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

«Предлагаемое расширение возрастных рамок лиц, имеющих право на участие в мероприятии, за счет включения в их число граждан в возрасте 36−39 лет объективно повлечет значительное увеличение объема расходных обязательств субъектов РФ, на софинансирование которых из федерального бюджета предоставляются субсидии в рамках государственной программы», — цитирует РИА Новости ответ Баталиной на соответствующий депутатский запрос.

Заместитель министра отметила также, что повышение возраста молодёжи приведёт к снижению адресности госпрограмм по улучшению жилищных условий, так как из доходы и социальный статус значимо отличаются от ЦА этих программ.

Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов и замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой изменить возрастные рамки для категории «молодежь». Он предлагает поднять верхнюю планку с нынешних 35 до 40 лет.

При этом академик Онищенко положительно оценил идею повысить возраст молодежи до 40−45 лет.