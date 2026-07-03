Возможное повышение возраста молодёжи до 39 лет вызовет неожиданную проблему для региональных бюджетов

«Предлагаемое расширение возрастных рамок лиц, имеющих право на участие в мероприятии, за счет включения в их число граждан в возрасте 36−39 лет объективно повлечет значительное увеличение объема расходных обязательств субъектов РФ, на софинансирование которых из федерального бюджета предоставляются субсидии в рамках государственной программы», — цитирует РИА Новости ответ Баталиной на соответствующий депутатский запрос.