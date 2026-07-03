В ГД предложили запретить сохранять размер упаковки товара при изменении объема

«Шринкфляция, то есть снижение массы и объема товара в упаковке при искусном сохранении видимости, что с товаром ничего не произошло, — это настоящий обман покупателей. До сих пор российский закон смотрел на это сквозь пальцы. Наш законопроект наконец устраняет этот пробел в правовом регулировании и признает эти манипуляции обманом, за который производители должны нести ответственность в соответствии с законодательством о защите прав потребителей», — рассказал ТАСС Афонин.