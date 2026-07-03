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В ГД предложили запретить сохранять размер упаковки товара при изменении объема

Авторы инициативы убеждены, что это поможет не допустить введения в заблуждение потребителей.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесет в Думу проект закона, которым предлагается запретить при изменении веса или объема товара сохранять прежние габариты упаковки. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить введения в заблуждение потребителей, которые все чаще сталкиваются с таким явлением, как шринкфляция — уменьшением количества или веса товара внутри упаковки при сохранении параметров самой упаковки и цены.

«Шринкфляция, то есть снижение массы и объема товара в упаковке при искусном сохранении видимости, что с товаром ничего не произошло, — это настоящий обман покупателей. До сих пор российский закон смотрел на это сквозь пальцы. Наш законопроект наконец устраняет этот пробел в правовом регулировании и признает эти манипуляции обманом, за который производители должны нести ответственность в соответствии с законодательством о защите прав потребителей», — рассказал ТАСС Афонин.

Депутат добавил, что проектом закона предусмотрены четкие требования к упаковке товаров, которые помогут покупателям не становиться жертвой обмана — производитель будет обязан крупным шрифтом указывать массу или объем товара на лицевой стороне упаковки.

«Аналогичные требования придется выполнять и магазинам: крупно писать на ценнике массу или объем товара. Конкретные технические требования закреплены в нашем законопроекте, они практически не оставляют пространства для махинаций», — заключил он.

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