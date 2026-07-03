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Три рейса на прилет задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

Самая продолжительная задержка составила почти два часа.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Толмачево утром 3 июля задержали прилет трех рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Наибольшая задержка произошла у рейса DP 6525 авиакомпании «Победа» из Москвы (аэропорт Шереметьево). По расписанию самолет должен был прибыть в 07:35, однако расчетное время прилета перенесли на 09:20.

Также задерживается рейс S7 7092 авиакомпании S7 Airlines из Ханты-Мансийска. Вместо 08:25 воздушное судно Embraer-170 ожидается в 09:23.

Кроме того, позже прилетит рейс S7 5216 из Братска. Самолет должен был приземлиться в 09:30, однако расчетное время прибытия изменили на 10:17.

Информация о времени прилета размещена на онлайн-табло аэропорта Толмачево.