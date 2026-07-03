Эксперт посоветовал новосибирцам удалять старые аккаунты

Чтобы обезопасить себя от мошенников, россиянам стоит регулярно проводить «цифровую уборку»: удалять неиспользуемые аккаунты, отвязывать старые банковские карты и проверять, какие личные данные хранятся в профилях. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по информационной безопасности Илона Кокова.
По ее словам, забытые подписки часто содержат конфиденциальную информацию — от адреса до данных членов семьи, а привязанные к ним карты могут стать легкой добычей для злоумышленников в случае утечки базы данных сервиса.
Для минимизации рисков Кокова рекомендовала применять уникальные комбинации для каждого сервиса, регулярно отзывать доступы у ненужных приложений и обязательно включать двухфакторную аутентификацию.