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Эксперт посоветовал новосибирцам удалять старые аккаунты

Нужно удалять старые аккаунты, чтобы не стать жертвой аферистов.

Источник: Freepik

Чтобы обезопасить себя от мошенников, россиянам стоит регулярно проводить «цифровую уборку»: удалять неиспользуемые аккаунты, отвязывать старые банковские карты и проверять, какие личные данные хранятся в профилях. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по информационной безопасности Илона Кокова.

По ее словам, забытые подписки часто содержат конфиденциальную информацию — от адреса до данных членов семьи, а привязанные к ним карты могут стать легкой добычей для злоумышленников в случае утечки базы данных сервиса.

Для минимизации рисков Кокова рекомендовала применять уникальные комбинации для каждого сервиса, регулярно отзывать доступы у ненужных приложений и обязательно включать двухфакторную аутентификацию.