49 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано во Владивостоке на начало июля

К началу июля во Владивостоке зафиксировано 49 стобалльных результатов ЕГЭ. Их получили 44 выпускника городских школ. Самый большой «стобалльный» пласт — по русскому языку — 17 высших результатов. По физике — 15, по химии — 6, по математике и информатике — по 3, по литературе — 4, один результат — по истории.