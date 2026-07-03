49 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано во Владивостоке на начало июля

Ученица школы № 63 Злата Шашина стала 49‑м владивостокским школьником, который получил 100 баллов на ЕГЭ. Городское управление образования сообщило об этом по новым данным экзамена по литературе, результаты которого стали известны в дополнительный день основного периода.
К началу июля во Владивостоке зафиксировано 49 стобалльных результатов ЕГЭ. Их получили 44 выпускника городских школ. Самый большой «стобалльный» пласт — по русскому языку — 17 высших результатов. По физике — 15, по химии — 6, по математике и информатике — по 3, по литературе — 4, один результат — по истории.
В регионе есть выпускники с уникальными многопредметными результатами. На всём Дальнем Востоке единственным обладателем четырёх работ на 100 баллов стал выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов (математика, русский, химия, физика). Никита Коновалов, курсант филиала Нахимовского училища, набрал по 100 баллов на физике и математике, а ученик университетской школы ДВФУ Павел Печников — на русском и математике.
Лицей «Технический» признан школой‑рекордсменом во Владивостоке и во всем Приморском крае по числу стобалльников. Среди выпускников этого года зафиксированы 11 стобалльников и 14 стобалльных результатов.
На следующей неделе, 8 и 9 июля, во Владивостоке пройдут пересдачи одного из предметов по выбору. Городское управление образования отмечает, что школьники смогут попытаться улучшить свои показатели на этих экзаменах.