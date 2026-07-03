Болельщиков из Хабаровского края не лишат трансляций с Чемпионата мира по футболу

РТРС «Дальневосточный РЦ» перенесёт плановые профилактические работы на теле- и радиовышках. На изменения графика компания согласилась, чтобы не лишать зрителей и слушателей из Хабаровского края возможности следить за турнирами Чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По новому графику отключения теле-и радиосигнала ждут хабаровчан не 1 июля, как было запланировано ранее, а 22 июля с 08:00 до 17:00. Прекратят работу пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплексы).
В Комсомольске-на-Амуре работы пройдут 21 июля также с 08:00 до 17:00. Прекратят работу: первый и второй мультиплексы (РТРС-1 и РТРС-2) — все основные 20 каналов. Отключат сигнал «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Вера» и «Восток России».
На время отключений зрителям и пользователям рекомендуют не менять настройки на телевизоре и радиоприемнике. После завершения профилактики сигнал вернется, и вещание продолжится в обычном режиме автоматически.