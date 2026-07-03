Болельщиков из Хабаровского края не лишат трансляций с Чемпионата мира по футболу

По новому графику отключения теле-и радиосигнала ждут хабаровчан не 1 июля, как было запланировано ранее, а 22 июля с 08:00 до 17:00. Прекратят работу пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплексы).