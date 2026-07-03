Роналду забил первый гол в плей-офф чемпионатов мира

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые отметился забитым мячом в матче плей-офф на чемпионате мира по футболу. Он поразил ворота команды Хорватии в игре 1/16 финала.
До этого Роналду принял участие в восьми встречах плей-офф на мировых первенствах и завершил их без результативных действий. У португальца получилось отличиться на 68-й минуте матча. Счет после реализованного им пенальти стал 1:1.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».