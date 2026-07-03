Красноярцам напомнили об опасности перегрева автомобиля на солнце

Врачи Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили, что летом автомобиль на солнце быстро может стать опасным для людей и животных.
По словам специалистов, салон машины нагревается до критических температур за несколько минут. В закрытом автомобиле, оставленном на солнце, температура может подняться до 55−60 градусов. Даже если машина стоит в тени, внутри все равно может стать опасно жарко.
Медики подчеркивают, что приоткрытые окна почти не помогают снизить температуру в салоне и не делают автомобиль безопасным. Особенно опасно оставлять в машине детей и животных. Их организм перегревается быстрее, чем у взрослых, поэтому тепловой удар может наступить за короткое время. Также врачи советуют не оставлять в салоне зажигалки, дезодоранты, газовые баллоны и другие предметы под давлением. На жаре они могут взорваться.
Перед поездкой специалисты рекомендуют проветрить салон, открыв двери и окна на несколько минут. При парковке стоит использовать защитные шторки на лобовое стекло. В жаркую погоду водителям также советуют проверять давление в шинах, брать с собой воду и пить ее каждые 15−20 минут. При головокружении или слабости нужно остановиться в тени и отдохнуть.
Особое внимание на свое состояние врачи просят обращать людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.