Красноярцам напомнили об опасности перегрева автомобиля на солнце

Медики подчеркивают, что приоткрытые окна почти не помогают снизить температуру в салоне и не делают автомобиль безопасным. Особенно опасно оставлять в машине детей и животных. Их организм перегревается быстрее, чем у взрослых, поэтому тепловой удар может наступить за короткое время. Также врачи советуют не оставлять в салоне зажигалки, дезодоранты, газовые баллоны и другие предметы под давлением. На жаре они могут взорваться.