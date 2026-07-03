В РАО объяснили рост числа 100-балльников на ЕГЭ

«Конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест и так далее. И поэтому будущие абитуриенты, выпускники школ, более плотно готовились к сдаче Единого государственного экзамена. Я объясняю это не списыванием, а тем, что обострился вызов при поступлении на бюджетные места в хорошие вузы. Абитуриенты вкладывались в свою подготовку», — сказал Болотов.