В РАО объяснили рост числа 100-балльников на ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Увеличение числа выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене, связано с усиленной подготовкой, а не с нарушениями или списыванием. Об этом сообщил ТАСС академик РАО, профессор ВШЭ Виктор Болотов.
Ранее ТАСС подсчитал, что число выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, выросло в 2026 году почти на 2 тыс. по сравнению с 2025 годом, количество 200-балльников — на 600 человек, 300-балльников — на 63, 400-балльников — на 7 человек.
«Конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест и так далее. И поэтому будущие абитуриенты, выпускники школ, более плотно готовились к сдаче Единого государственного экзамена. Я объясняю это не списыванием, а тем, что обострился вызов при поступлении на бюджетные места в хорошие вузы. Абитуриенты вкладывались в свою подготовку», — сказал Болотов.
По его словам, сокращение бюджетных мест усилило конкуренцию, и школьники стали осознаннее подходить к подготовке.