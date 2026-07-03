Приморские автоинспекторы подвели итоги: 865 тыс. нарушений

Сегодня в штате приморской Госавтоинспекции почти 2 тысячи человек, более половины из которых несут службу на дорогах. В ведомстве отмечают: рост числа погибших в ДТП удалось сбить с 30% до 10% по сравнению с прошлым годом. Однако впереди пик летнего сезона, и задача удержать позитивную динамику остаётся приоритетом.