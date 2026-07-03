Приморские автоинспекторы подвели итоги: 865 тыс. нарушений

В день 89-летия Госавтоинспекции России приморское управление подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. С начала января инспекторы пресекли более 865 тысяч нарушений ПДД, а центры автоматической фиксации вынесли свыше 795 тысяч постановлений. Основная масса — за превышение скорости.
Особое внимание уделялось нетрезвым водителям: от управления отстранены 3222 человека. Благодаря системной работе число ДТП по вине пьяных автомобилистов сократилось на 22%, а количество погибших в таких авариях — на 7%. Также снизилось число наездов на пешеходов на 11% и смертность пешеходов на 9,5%.
Сотрудники технадзора проверили грузовой и пассажирский транспорт: составлено 5458 протоколов, привлечены 4890 водителей, 243 юрлица и 325 должностных лиц. Дорожный надзор оформил 246 протоколов за нарушения при строительстве и содержании дорог: 212 — на организации, 36 — на руководителей. Благодаря контролю за дорожными условиями аварийность снизилась на 30,5%, смертность — на 13,8%.
В правительство Приморья направлены предложения оборудовать 102 участка камерами фиксации нарушений: 36 — в местах концентрации ДТП, 53 — на опасных перекрёстках. На эти цели выделено более 257 млн рублей. Инспекторы по пропаганде провели свыше 3 тысяч занятий в детсадах, школах, вузах и на предприятиях.
Сегодня в штате приморской Госавтоинспекции почти 2 тысячи человек, более половины из которых несут службу на дорогах. В ведомстве отмечают: рост числа погибших в ДТП удалось сбить с 30% до 10% по сравнению с прошлым годом. Однако впереди пик летнего сезона, и задача удержать позитивную динамику остаётся приоритетом.