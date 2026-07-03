В РФ хотят ввести дотации на свадьбу для впервые вступающих в брак, для непьющих молодожёнов будет сюрприз

«Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены — студенты, а также региональные или федеральные власти», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что сумму сертификата целесообразно увеличивать, если свадьба будет безалкогольной.