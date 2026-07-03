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В РФ хотят ввести дотации на свадьбу для впервые вступающих в брак, для непьющих молодожёнов будет сюрприз

Гриб предложил давать дотации на свадьбу впервые вступающим в брак.

Источник: Комсомольская правда

Субсидия на свадьбу для впервые вступающих в брак может стать хорошей поддержкой для молодых семей. С предложением ввести выдачу таких сертификатов выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он указал на возможные источники финансирования в случае реализации подобной программы.

«Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены — студенты, а также региональные или федеральные власти», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что сумму сертификата целесообразно увеличивать, если свадьба будет безалкогольной.

Ранее в ОП уже выступали с подобным предложением, подчеркнув, что нужно сохранять торжественную регистрацию брака во что бы то ни стало.

Также в России предложили ввести масштабные подъемные для молодых специалистов — до миллиона рублей за переезд и надбавки к зарплате.

Всё о стипендиях для студентов в России в 2026 году читайте здесь на KP.RU.