В РФ хотят ввести дотации на свадьбу для впервые вступающих в брак, для непьющих молодожёнов будет сюрприз

Субсидия на свадьбу для впервые вступающих в брак может стать хорошей поддержкой для молодых семей. С предложением ввести выдачу таких сертификатов выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
Он указал на возможные источники финансирования в случае реализации подобной программы.
«Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены — студенты, а также региональные или федеральные власти», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что сумму сертификата целесообразно увеличивать, если свадьба будет безалкогольной.
Ранее в ОП уже выступали с подобным предложением, подчеркнув, что нужно сохранять торжественную регистрацию брака во что бы то ни стало.
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