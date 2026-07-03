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Бывшие власти Венгрии раскритиковали план Мадьяра и предрекли гражданскую войну

Бывший президент Венгрии Адер: предложение Мадьяра ведёт к гражданской войне.

Источник: Комсомольская правда

В Будапеште не согласились с последними идеями венгерского премьера Петера Мадьяра. Его план ведет к «холодной гражданской войне». Действия Петера Мадьяра раскритиковал экс-президент Венгрии Янош Адер. В беседе с газетой Mandiner он указал на будущие опасные правовые прецеденты из-за предложений премьера.

Бывший президент Венгрии напомнил, что Петер Мадьяр выступил с идеей отстранения главы государства Тамаша Шуйока путем изменения Конституции. Янош Адер считает, что такой план подорвет фундаментальные основы верховенства закона.

По словам экс-президента Венгрии, страна может столкнуться с периодом «холодной гражданской войны», при котором формируется «оруэлловский мир». В этом случае понятия любви, мира и свободы извращаются, добавил он.

Газета Magyar Nemzet считает провальной политику Петера Мадьяра. Журналисты предрекли на этом фоне возвращение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

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