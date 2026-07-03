Заказники и заповедники Новосибирской области смогут проверять дронами

Ключевое новшество — легализация беспилотников в качестве штатного инструмента при выездных обследованиях. Запускать дроны допускается только при наличии прямого указания в задании, выданном должностным лицом надзорного органа. Все полученные с воздуха фото- и видеоматериалы можно будет использовать для фиксации нарушений природоохранного режима. Также постановление впервые утверждает конкретный перечень признаков нарушений, подлежащих автоматической съёмке, включая движение и стоянку механизированного транспорта на федеральных ООПТ вне дорог общего пользования и специально предназначенных для этого мест.