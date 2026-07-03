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Заказники и заповедники Новосибирской области смогут проверять дронами

В России скорректировали процедуру государственного надзора за особо охраняемыми природными территориями — соответствующее постановление, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибисркой области.

Источник: Сиб.фм

Ключевое новшество — легализация беспилотников в качестве штатного инструмента при выездных обследованиях. Запускать дроны допускается только при наличии прямого указания в задании, выданном должностным лицом надзорного органа. Все полученные с воздуха фото- и видеоматериалы можно будет использовать для фиксации нарушений природоохранного режима. Также постановление впервые утверждает конкретный перечень признаков нарушений, подлежащих автоматической съёмке, включая движение и стоянку механизированного транспорта на федеральных ООПТ вне дорог общего пользования и специально предназначенных для этого мест.

Помимо технического оснащения, документ вносит изменения в организацию контрольной работы. Целый ряд решений по итогам проверок, предписаний и профилактических визитов теперь будет оформляться в электронном виде через единый реестр, без бумажных копий. Уведомления контролируемым лицам станут рассылать через «Госуслуги», региональные сервисы и мобильное приложение «Инспектор», через которое также допускается проводить отдельные процедуры в формате видеоконференцсвязи.

Кроме того, обновлены правила документарных проверок, контрольных закупок и досудебного обжалования решений Росприроднадзора. Большинство нововведений вступят в силу уже с 8 июля, а положения по использованию автоматических средств фиксации начнут действовать с 1 октября 2026 года.