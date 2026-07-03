«СберНПФ»: 58% россиян хотят обеспечить к пенсии доход до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. 58% россиян хотели бы обеспечить себе до 50 тыс. рублей ежемесячного дохода на пенсии за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ», партнера «Сберинвестиций» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным исследования, каждый пятый (22%) респондент рассчитывает на 71−100 тыс. рублей в месяц, каждый десятый (11%) — 51−70 тыс. рублей. Еще 9% ориентируются на сумму свыше 100 тыс. рублей.
Самые высокие ожидания по будущему доходу озвучили жители Москвы — 122 тыс. рублей в месяц. Следом идут Санкт-Петербург (96 тыс. рублей), Красноярск (93 тыс. рублей), Кемерово (93 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (90 тыс. рублей).
По размеру желаемого капитала лидирует Тюмень. Там горожане хотели бы накопить к завершению карьеры 10,3 млн рублей. В Тольятти назвали сумму в 9,8 млн рублей, в Москве — 9,1 млн рублей. Замыкают пятерку Астрахань и Санкт-Петербург, жители которых ориентируются на 8,2 млн рублей.
Исследование прошло в июне 2026 года среди 11 тыс. респондентов из 37 городов с населением свыше 500 тыс. человек.