«СберНПФ»: 58% россиян хотят обеспечить к пенсии доход до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. 58% россиян хотели бы обеспечить себе до 50 тыс. рублей ежемесячного дохода на пенсии за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ», партнера «Сберинвестиций» (материалы есть в распоряжении ТАСС).