Госавтоинспекция Хабаровского края празднует 90 летний юбилей

Согласно статистике, в крае насчитывается почти 593 тысячи зарегистрированных автомобилей, что соответствует примерно одному транспортному средству на двух жителей. Для контроля дорожной обстановки и профилактики нарушений службу несут более тысячи сотрудников Госавтоинспекции — в их числе сотни инспекторов и десятки мобильных экипажей, регулярно выходящих на маршруты.