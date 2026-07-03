Полицейские в Артёме спасли жизнь женщине с инсультом

Инцидент произошёл на улице Водопьянова, где инспекторы ДПС оформляли ДТП. В этот момент к патрульному автомобилю подъехала иномарка, за рулём которой находилась женщина. Она не могла говорить, жестикулировала и держалась за горло — её состояние явно указывало на возможный инсульт. В салоне с ней был маленький ребёнок.