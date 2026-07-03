Полицейские в Артёме спасли жизнь женщине с инсультом

Сотрудники ГАИ в Артёме оперативно помогли жительнице города, у которой внезапно проявились симптомы острого нарушения мозгового кровообращения, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошёл на улице Водопьянова, где инспекторы ДПС оформляли ДТП. В этот момент к патрульному автомобилю подъехала иномарка, за рулём которой находилась женщина. Она не могла говорить, жестикулировала и держалась за горло — её состояние явно указывало на возможный инсульт. В салоне с ней был маленький ребёнок.
Оценив ситуацию, поняв, что медлить нельзя, Госавтоинспекторы пересадили женщину с ребёнком в служебный автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы, направились в Артёмовскую городскую больницу.
По пути они проинформировали дежурную часть, которая оперативно связалась с медиками и заранее подготовила приём. У входа в больницу уже ждала бригада врачей. Пациентке сразу оказали необходимую помощь. Врачи подтвердили, что своевременная госпитализация сыграла решающую роль в благоприятном исходе. Малолетнего ребёнка передали родственникам.
Напомним, ранее сотрудники ГАИ Надеждинского района Приморья пришли на помощь женщине с ребёнком, которой стало плохо за рулём. Сотрудники ГАИ не бросили в беде маму с ребёнком, которой стало плохо за рулём. Девочка не растерялась и позвала их на помощь.