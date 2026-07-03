Новосибирцам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

В 2026 году, при общеустановленном пенсионном возрасте 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, ряд категорий россиян сохраняет право на досрочный выход на пенсию, напомнили РИА Новости в Социальном фонде.
Многодетные матери могут уйти на отдых значительно раньше: женщины, воспитавшие троих детей до восьми лет, выходят в 57 лет, четверых — в 56, а матери пятерых и более детей — уже в 50 лет.
Кроме того, досрочные выплаты предусмотрены для педагогов, медиков и творческих работников: им пенсия назначается через пять лет после выработки специального стажа, который для учителей составляет не менее 25 лет, а для врачей — от 25 до 30 лет в зависимости от местности.