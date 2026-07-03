Новосибирцам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

Кроме того, досрочные выплаты предусмотрены для педагогов, медиков и творческих работников: им пенсия назначается через пять лет после выработки специального стажа, который для учителей составляет не менее 25 лет, а для врачей — от 25 до 30 лет в зависимости от местности.