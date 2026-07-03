В Хабаровске ведётся ремонт тепломагистралей, движение транспорта будет ограничено

Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» информируют о проведение ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-25 в районе дома по ул. Брестская, 8, сообщает пресс-служба АО «ДГК».
«С 2 июля по 15 августа 2026 года замену трубопроводов будут проводить на перекрестке улиц Запарина-Брестская. На время работ движение транспорта по автодороге будет ограничено. Объезд доступен по улицам Тихоокеанской и Знаменщикова», — говорится в сообщении.
Замены теплосетей на данном участке — важный этап подготовки к отопительному сезону. Трубопроводы здесь не менялись несколько десятков лет.
Также энергетики Хабаровских тепловых сетей сообщают о проведение работ на участке тепломагистрали ТМ-17 на улице Суворова.
С 8 по 13 июля 2026 года ремонтные работы будут вестись на территории, находящейся вдоль ул. Суворова от платной автостоянки по адресу ул. Суворова 28/1 до торгового павильона по адресу ул. Суворова, 28а/1.
Во время работ движение по дороге будет ограничено. Проезд к дому № 28 по улице Суворова сохранится с улицы Герцена.
После завершения строительно-монтажных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме по существующему типу.