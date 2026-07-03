В Хабаровске ведётся ремонт тепломагистралей, движение транспорта будет ограничено

«С 2 июля по 15 августа 2026 года замену трубопроводов будут проводить на перекрестке улиц Запарина-Брестская. На время работ движение транспорта по автодороге будет ограничено. Объезд доступен по улицам Тихоокеанской и Знаменщикова», — говорится в сообщении.