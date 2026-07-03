Польша планирует утилизировать 14 истребителей, предназначавшихся для Украины

Польские власти намерены утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось отправить на Украину. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».
В публикации добавили, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Тем временем отношения между странами ухудшаются. Киев и Варшава продолжают конфликтовать из-за решения Украины присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА*».
После этого президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной польской награды.
Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, считает, что Киев пытается забыть помощь, которую ему оказала Польша и ее граждане.
24 июня стало известно и о том, что Елена Зеленская, жена президента Украины, отменила запланированный визит в Польшу на фоне разногласий между Киевом и Варшавой.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.