Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников морского и речного флота

Транспортная система Иркутской области немыслима без развитого судоходства. Водные ресурсы нашего региона — одни из богатейших в стране, а протяженность внутренних водных путей составляет более 8 тысяч километров. Судоходство служит надежной опорой экономики региона, обеспечивая жизнедеятельность самых отдаленных территорий и создавая основу для реализации масштабных инвестиционных проектов.
За бесперебойной работой этой сложной системы стоит ежедневный кропотливый труд сотен специалистов: речников, портовиков и судоремонтников. Ваши профессионализм, ответственность и командный дух являются залогом успеха всей отрасли.
Сегодня в Приангарье ведется работа по развитию пассажирских перевозок, созданию необходимой инфраструктуры. Участие Иркутской области в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал» открывает новые горизонты для развития туризма и межрегиональных связей.
Благодарю работников морского и речного флота за добросовестный труд, преданность выбранной профессии, самоотверженность и выдержку. Отдельные слова признательности адресую ветеранам отрасли.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и семь футов под килем!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.