Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников морского и речного флота

Транспортная система Иркутской области немыслима без развитого судоходства. Водные ресурсы нашего региона — одни из богатейших в стране, а протяженность внутренних водных путей составляет более 8 тысяч километров. Судоходство служит надежной опорой экономики региона, обеспечивая жизнедеятельность самых отдаленных территорий и создавая основу для реализации масштабных инвестиционных проектов.