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Популярная у подростков группа AdrenalinHouse выступит в Омске 8 августа

Концерт AdrenalinHouse состоится во Дворце молодёжи.

Источник: Om1 Омск

Музыкальный проект AdrenalinHouse выступит в Омске 8 августа. Концерт пройдёт во Дворце молодёжи на улице Перелёта.

AdrenalinHouse — российский музыкальный проект, ориентированный на подростковую и молодёжную аудиторию. Коллектив работает в жанрах поп-рэп и EDM, делая ставку на клубное звучание и треки, рассчитанные на цифровые площадки и соцсети.

В репертуаре группы — композиции «Лови момент», «Ночная тусовка», «Адреналин», «Свет неонов» и «Пульс», которые получили наибольшую популярность у слушателей.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 1300 до 5000 рублей. Также предусмотрена отдельная платная зона для фотографий с артистами — её цена составляет около 3000 рублей.