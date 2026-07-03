Популярная у подростков группа AdrenalinHouse выступит в Омске 8 августа

Музыкальный проект AdrenalinHouse выступит в Омске 8 августа. Концерт пройдёт во Дворце молодёжи на улице Перелёта.
AdrenalinHouse — российский музыкальный проект, ориентированный на подростковую и молодёжную аудиторию. Коллектив работает в жанрах поп-рэп и EDM, делая ставку на клубное звучание и треки, рассчитанные на цифровые площадки и соцсети.
В репертуаре группы — композиции «Лови момент», «Ночная тусовка», «Адреналин», «Свет неонов» и «Пульс», которые получили наибольшую популярность у слушателей.
Стоимость билетов на концерт варьируется от 1300 до 5000 рублей. Также предусмотрена отдельная платная зона для фотографий с артистами — её цена составляет около 3000 рублей.