Специалисты из Москвы помогают музею Мариуполя составлять новую экспозицию

МАРИУПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Государственного исторического музея столицы помогают краеведческому музею Мариуполя создавать новую экспозицию, взамен уничтоженной украинскими боевиками во время боев за город. Об этом рассказала ТАСС директор мариупольского музея Раиса Божко.
«Мы прекрасно сотрудничаем с Государственным историческим музеем. С ними мы решаем очень сложную для нас задачу — создание новой экспозиции. Разработка концепции новой экспозиции осуществляется у нас с коллегами, они оказывают нам методическую помощь», — сказала Божко.
Краеведческий музей Мариуполя — один из крупнейших в Приазовье. Основан в 1920 году. Уцелел в период фашистской оккупации 1941−1943 годов, но весной 2022 года серьезно пострадал от действий вооруженных формирований Украины, которые сначала оборудовали там огневую точку, а потом подожгли здание. При пожаре было утрачено порядка 90% музейной коллекции.