Специалисты из Москвы помогают музею Мариуполя составлять новую экспозицию

Краеведческий музей Мариуполя — один из крупнейших в Приазовье. Основан в 1920 году. Уцелел в период фашистской оккупации 1941−1943 годов, но весной 2022 года серьезно пострадал от действий вооруженных формирований Украины, которые сначала оборудовали там огневую точку, а потом подожгли здание. При пожаре было утрачено порядка 90% музейной коллекции.