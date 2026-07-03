Руслан Болотов проверил ход ремонтных работ в школе № 12 и детском саду № 51 Иркутска

Во встрече приняли участие первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, исполняющая обязанности начальника департамента образования Елена Высоцкая, начальник УКС Иркутска Александр Зыбайло, а также руководители учреждений и представители подрядных организаций. В этом году перед началом нового учебного года в столице Прибайкалья ремонтируют более 50 социальных объектов. В школе № 12 завершается второй этап работ по организации физкультурно-спортивной зоны на территории учреждения. В 2024 году в рамках первого этапа за счет субсидии из областного бюджета здесь уже оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки, поле для мини-футбола. В этом году на средства городского бюджета ведется устройство площадки для сдачи нормативов ГТО с резиновым покрытием, беговых дорожек и прыжковой ямы. Завершить работы планируется до 31 августа.
«Лето для школы — горячая пора: дети уходят на каникулы, а мы приступаем к ремонту. Наша школа небольшая по площади, но здесь обучается почти 1100 ребят, и для нас крайне важно, чтобы у них была возможность заниматься спортом. Учитывая, что школьный зал у нас маленький, занятия физкультурой на свежем воздухе — это настоящее спасение. Мы очень благодарны администрации Иркутска за поддержку», — сказала директор школы Светлана Кручина.
В детском саду № 51 «Рябинка» идет благоустройство территории. Подрядная организация заменяет асфальтовое покрытие, подъездные пути и прогулочные участки. Ремонт проходит в два этапа, первый завершили 30 июня.
«Для нас очень важно, чтобы территория детского сада была не просто ухоженной, а по-настоящему безопасной и комфортной для наших воспитанников. Старое бетонное покрытие давно пришло в негодность, поэтому в этом году мы полностью обновляем асфальт на всей территории — от подъездных путей до прогулочных участков. В ближайшее время здесь появятся аккуратные, ровные дорожки, где ребятишкам будет удобно гулять в любую погоду», — рассказала руководитель детского сада Наталья Марченко.
Работы на территории учреждения планируется закончить до 31 июля. Благоустройство финансируется из бюджета города, сообщает пресс-служба мэрии.
«Ремонт социальной инфраструктуры — это серьезная задача, которую необходимо выполнить даже при дефиците средств. Мы продолжаем последовательно финансировать эти объекты, потому что крайне важно, чтобы они соответствовали стандартам безопасности, в том числе антитеррористической защищенности. Работы везде ведутся по графику. Подрядчики понимают свою ответственность перед городом и руководителями учреждений. Есть замечания по отдельным вопросам — они будут исправлены. Темп набран хороший. Уверен, все завершат в срок. Безопасность детей и создание комфортных условий — в приоритете для нас. Благодарен депутатскому корпусу за поддержку в этом вопросе», — сказал Руслан Болотов.
В Генеральном плане по застройке Иркутска до 2043 года предусмотрено строительство 102 дошкольных образовательных организаций (в том числе расширение 6 существующих), 68 школ (включая увеличение площади 17 уже имеющихся) и 28 учреждений дополнительного образования. Кроме того, запланировано возвести 11 объектов культуры и искусства и 72 спортобъекта.