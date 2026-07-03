Руслан Болотов проверил ход ремонтных работ в школе № 12 и детском саду № 51 Иркутска

Во встрече приняли участие первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, исполняющая обязанности начальника департамента образования Елена Высоцкая, начальник УКС Иркутска Александр Зыбайло, а также руководители учреждений и представители подрядных организаций. В этом году перед началом нового учебного года в столице Прибайкалья ремонтируют более 50 социальных объектов. В школе № 12 завершается второй этап работ по организации физкультурно-спортивной зоны на территории учреждения. В 2024 году в рамках первого этапа за счет субсидии из областного бюджета здесь уже оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки, поле для мини-футбола. В этом году на средства городского бюджета ведется устройство площадки для сдачи нормативов ГТО с резиновым покрытием, беговых дорожек и прыжковой ямы. Завершить работы планируется до 31 августа.