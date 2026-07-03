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Более 350 выпускников из Иркутска наградили на Губернаторском балу золотых медалистов

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоялся традиционный Губернаторский бал, на котором чествовали лучших выпускников Иркутской области.

Источник: НИА Байкал

На церемонии выступили депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, министр образования региона Максим Парфенов.

Региональным почетным знаком «Золотая медаль “За высокие достижения в обучении”» отмечены 808 ребят из 39 муниципалитетов региона, в том числе 359 представителей Иркутска.

Награды получают учащиеся, имеющие аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы, итоговые оценки «отлично» по всем предметам учебного плана за 11-й класс, а также успешно сдавшие ЕГЭ с результатом не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов по выбору.

Особо отличившихся наградили благодарственными письмами губернатора. В их числе Ирина Щербакова из иркутского лицея № 3, набравшая максимальные 300 баллов по русскому языку, химии и биологии. Также трое получили по 100 баллов за два предмета, среди них Мария Ковалева из лицея № 3 с результатами по русскому языку и биологии. Руководителям образовательных организаций вручили благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Губернаторский бал в Иркутской области проходит уже в 24-й раз. За эти годы на нем наградили около 12 тысяч человек.

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