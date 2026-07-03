Более 350 выпускников из Иркутска наградили на Губернаторском балу золотых медалистов

На церемонии выступили депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, министр образования региона Максим Парфенов.
Региональным почетным знаком «Золотая медаль “За высокие достижения в обучении”» отмечены 808 ребят из 39 муниципалитетов региона, в том числе 359 представителей Иркутска.
Награды получают учащиеся, имеющие аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы, итоговые оценки «отлично» по всем предметам учебного плана за 11-й класс, а также успешно сдавшие ЕГЭ с результатом не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов по выбору.
Особо отличившихся наградили благодарственными письмами губернатора. В их числе Ирина Щербакова из иркутского лицея № 3, набравшая максимальные 300 баллов по русскому языку, химии и биологии. Также трое получили по 100 баллов за два предмета, среди них Мария Ковалева из лицея № 3 с результатами по русскому языку и биологии. Руководителям образовательных организаций вручили благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Губернаторский бал в Иркутской области проходит уже в 24-й раз. За эти годы на нем наградили около 12 тысяч человек.