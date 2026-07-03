Более 350 выпускников из Иркутска наградили на Губернаторском балу золотых медалистов

Награды получают учащиеся, имеющие аттестаты с отличием за 9-й и 11-й классы, итоговые оценки «отлично» по всем предметам учебного плана за 11-й класс, а также успешно сдавшие ЕГЭ с результатом не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов по выбору.