Мэр Иркутска вручил благодарственные письма сотрудникам Отделения СФР по Иркутской области

Участие в мероприятии приняли мэр Иркутска Руслан Болотов, первый заместитель мэра Светлана Колотовкина и управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
«Социальный фонд России — это та структура, от которой напрямую зависит благополучие миллионов людей. В Иркутской области ваши сотрудники ежедневно решают важнейшие задачи: вы помогаете людям в самых разных ситуациях на протяжении всей их жизни, берете на себя заботу о тех, кто нуждается в поддержке государства. Особенно значимо сегодня, что вы снимаете часть вопросов, которые возникают у семей наших ребят, находящихся на передовой. Вы делаете все, чтобы защитники Родины и их близкие получали необходимую помощь. Спасибо за ваш труд», — цитирует Руслана Болотова пресс-служба администрации Иркутска.
Благодарственными письмами мэра Иркутска за добросовестный труд и высокий профессионализм поощрены семь сотрудников Отделения СФР по Иркутской области: начальник отдела Лариса Григорьева, старший контролер-ревизор Марина Шелковникова, главный специалист-эксперт Евгения Макушина, консультант Юрий Шурупов, заместитель руководителя клиентской службы Елена Подскребышева, главный специалист-эксперт Марина Миргородченко и консультант Марина Глухих. Кроме того, Алексей Макаров вручил ведомственные награды еще 17 сотрудникам.
В ходе мероприятия Алексей Макаров рассказал о работе отделения. В штате сегодня трудится 2400 человек, значительная часть коллектива — 52% — имеет стаж в системе свыше 10 лет. Ежедневно специалисты клиентских служб принимают около 400 жителей в Иркутске.
Также Алексей Макаров рассказал о новой ежегодной выплате для семей с детьми в рамках национального проекта «Семья». Работающие родители, уплатившие налог на доходы физических лиц в прошлом году, могут получить пересчитанный НДФЛ по ставке 6%. Разницу вернут одним платежом.
«С 1 июня по сегодняшний день мы уже выплатили более 600 миллионов рублей. Всего поступило 69 тысяч заявлений. Это серьезный объем работы, который требует от нас оперативности и четкости. Мы понимаем, что для людей, особенно семей с детьми, это реальный ресурс, на который они могут опереться», — отметил Алексей Макаров.
Управляющий отделением также сообщил, что будет модернизирована клиентская служба на улице Декабрьских Событий, 92. Работы уже ведутся. Планируется расширить зону цифрового обслуживания, где специалисты помогут гражданам зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и оформить необходимые документы в электронном виде.