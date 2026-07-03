Мэр Иркутска вручил благодарственные письма сотрудникам Отделения СФР по Иркутской области

«Социальный фонд России — это та структура, от которой напрямую зависит благополучие миллионов людей. В Иркутской области ваши сотрудники ежедневно решают важнейшие задачи: вы помогаете людям в самых разных ситуациях на протяжении всей их жизни, берете на себя заботу о тех, кто нуждается в поддержке государства. Особенно значимо сегодня, что вы снимаете часть вопросов, которые возникают у семей наших ребят, находящихся на передовой. Вы делаете все, чтобы защитники Родины и их близкие получали необходимую помощь. Спасибо за ваш труд», — цитирует Руслана Болотова пресс-служба администрации Иркутска.