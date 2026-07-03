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В Сети появились кадры крупного пожара на пляже в Стамбуле

Пользователи соцсетей опубликовали кадры возгорания на пляже в Турции, на них запечатлено, что огонь охватил всю линию пляжа, горят постройки вдоль берега.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи соцсетей опубликовали кадры возгорания на пляже в Турции, на них запечатлено, что огонь охватил всю линию пляжа, горят постройки вдоль берега.

Инцидент случился на пляже Viranbağı Plajı в Стамбуле.

По информации журналистов, пожар возник на пляже и перекинулся на лесной массив. По предварительным сведениям, возгорание могло начаться в одном из ресторанов, пожар начал быстро распространяться из-за сильного ветра.

К ликвидации пожара привлечены вертолёты, возгорание локализовано.

По данным Hürriyet, травмы получили три человека.