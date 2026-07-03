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Новосибирцев предупредили о фейковой рассылке от лица ведомств

В сообщениях, приходящих с поддельного электронного адреса, злоумышленники пугают получателей административной ответственностью.

Источник: Reuters

Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу.

В сообщениях, приходящих с поддельного электронного адреса, злоумышленники пугают получателей административной ответственностью за нарушения закона о персональных данных и предлагают отсканировать прикрепленный QR-код.

В самом ведомстве предупредили, что в этих письмах указаны выдуманные сотрудники, неверные телефоны и фактические адреса. Роскомнадзор напомнил, что настоящие официальные рассылки приходят исключительно с домена rkn.gov.ru и обязательно заверены электронной подписью в формате .sig, подлинность которой можно самостоятельно проверить через портал «Госуслуги».

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