Возлюбленная Диброва рассказала о его состоянии после черепно-мозговой травмы

Возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва Екатерина Гусева рассказала о его состоянии после черепно-мозговой травмы, которую он получил в клубе на юге Москвы.
По словам нутрициолога, журналист уже чувствует себя гораздо лучше, он готовится вновь появляться на светских мероприятиях.
— Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! — написала она в своем личном блоге.
При этом его бывшая жена Полина Диброва утверждает, что после произошедшего телеведущий перенес операцию и сейчас уже находится дома.
Так она прокомментировала информацию о том, что рука Дмитрия Диброва якобы может частично потерять подвижность после его падения с лестницы.
Продюсер Леонид Дзюник, в свою очередь, высказался о поведении журналиста после развода. Он признался, что не видит ничего удивительного в стремлении шоумена продолжать активный образ жизни.
Сам Дибров заявил, что чувствует себя хорошо и призвал не путать новости со сплетнями. При этом он подтвердил, что действительно советует молодым людям читать произведения Федора Достоевского.