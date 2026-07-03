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Возлюбленная Диброва рассказала о его состоянии после черепно-мозговой травмы

Возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва Екатерина Гусева рассказала о его состоянии после черепно-мозговой травмы, которую он получил в клубе на юге Москвы.

Возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва Екатерина Гусева рассказала о его состоянии после черепно-мозговой травмы, которую он получил в клубе на юге Москвы.

По словам нутрициолога, журналист уже чувствует себя гораздо лучше, он готовится вновь появляться на светских мероприятиях.

— Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! — написала она в своем личном блоге.

При этом его бывшая жена Полина Диброва утверждает, что после произошедшего телеведущий перенес операцию и сейчас уже находится дома.

Так она прокомментировала информацию о том, что рука Дмитрия Диброва якобы может частично потерять подвижность после его падения с лестницы.

Продюсер Леонид Дзюник, в свою очередь, высказался о поведении журналиста после развода. Он признался, что не видит ничего удивительного в стремлении шоумена продолжать активный образ жизни.

Сам Дибров заявил, что чувствует себя хорошо и призвал не путать новости со сплетнями. При этом он подтвердил, что действительно советует молодым людям читать произведения Федора Достоевского.