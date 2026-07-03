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Магниты, монеты и фантики: приморские врачи назвали самые опасные предметы, которые глотают дети

За первое полугодие специалисты извлекали инородные тела из желудочно-кишечного тракта юных пациентов.

Источник: PrimaMedia.ru

В первой половине года эндоскопическое отделение краевой детской клинической больницы № 1 провело 72 экстренные процедуры по извлечению посторонних предметов из организма детей и подростков. В 69 случаях инородные тела оказались в желудочно-кишечном тракте, в трёх — в дыхательных путях, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

По словам заведующего отделением Алексея Ткачука, чаще всего дети глотают магниты, монеты, фантики, мелкие детали игрушек и плохо пережёванные остатки пищи.

«Особую тревогу вызывают магниты — особенно если ребёнок проглатывает сразу несколько штук. Они могут притягиваться через стенки кишечника, вызывая серьёзные осложнения, включая перфорацию и воспалительные процессы, которые могут потребовать сложного хирургического лечения. Не менее опасны и мелкие батарейки, а также монеты — даже один такой предмет может представлять угрозу для жизни ребёнка», — отметил Алексей Ткачук.

Наибольший риск приходится на возраст от 1 до 5 лет — когда любопытство сочетается с привычкой всё пробовать на вкус. За отчётный период врачи четыре раза выезжали в районы края для экстренного извлечения предметов из бронхов, подчёркивая: такие случаи могут стоить ребёнку жизни без срочной помощи.

Специалисты рекомендуют хранить мелкие предметы вне досягаемости малышей, объяснять детям опасность «дегустации» игрушек и монет, контролировать поведение ребёнка во время еды и игр, а при подозрении на попадание инородного тела — немедленно вызывайте скорую.

Напомним, в мае врачи эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке помогли девушке-подростку, которая случайно проглотила часть пирсинга от языка.

Монеты и 108 магнитов: репортаж из эндоскопического отделения Краевой детской больницы № 1.

Заведующий отделением Алексей Ткачук показал коробочку с «трофеями» и объяснил, почему батарейка в пищеводе может навредить за два часа.