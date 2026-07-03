Магниты, монеты и фантики: приморские врачи назвали самые опасные предметы, которые глотают дети

«Особую тревогу вызывают магниты — особенно если ребёнок проглатывает сразу несколько штук. Они могут притягиваться через стенки кишечника, вызывая серьёзные осложнения, включая перфорацию и воспалительные процессы, которые могут потребовать сложного хирургического лечения. Не менее опасны и мелкие батарейки, а также монеты — даже один такой предмет может представлять угрозу для жизни ребёнка», — отметил Алексей Ткачук.