Магниты, монеты и фантики: приморские врачи назвали самые опасные предметы, которые глотают дети

В первой половине года эндоскопическое отделение краевой детской клинической больницы № 1 провело 72 экстренные процедуры по извлечению посторонних предметов из организма детей и подростков. В 69 случаях инородные тела оказались в желудочно-кишечном тракте, в трёх — в дыхательных путях, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
По словам заведующего отделением Алексея Ткачука, чаще всего дети глотают магниты, монеты, фантики, мелкие детали игрушек и плохо пережёванные остатки пищи.
«Особую тревогу вызывают магниты — особенно если ребёнок проглатывает сразу несколько штук. Они могут притягиваться через стенки кишечника, вызывая серьёзные осложнения, включая перфорацию и воспалительные процессы, которые могут потребовать сложного хирургического лечения. Не менее опасны и мелкие батарейки, а также монеты — даже один такой предмет может представлять угрозу для жизни ребёнка», — отметил Алексей Ткачук.
Наибольший риск приходится на возраст от 1 до 5 лет — когда любопытство сочетается с привычкой всё пробовать на вкус. За отчётный период врачи четыре раза выезжали в районы края для экстренного извлечения предметов из бронхов, подчёркивая: такие случаи могут стоить ребёнку жизни без срочной помощи.
Специалисты рекомендуют хранить мелкие предметы вне досягаемости малышей, объяснять детям опасность «дегустации» игрушек и монет, контролировать поведение ребёнка во время еды и игр, а при подозрении на попадание инородного тела — немедленно вызывайте скорую.
Напомним, в мае врачи эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке помогли девушке-подростку, которая случайно проглотила часть пирсинга от языка.
Монеты и 108 магнитов: репортаж из эндоскопического отделения Краевой детской больницы № 1.
Заведующий отделением Алексей Ткачук показал коробочку с «трофеями» и объяснил, почему батарейка в пищеводе может навредить за два часа.