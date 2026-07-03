В Красноярске открыли регистрацию на забег «Енисей-батюшка» и рассказали о нововведениях

Зарегистрироваться можно заранее, чтобы все желающие успели подать заявку и подготовиться к старту. В этом году участникам предложат несколько дистанций. Первыми на старт выйдут любители северной ходьбы. Они пройдут 3 км в комфортном темпе. Затем состоится забег на 5 км. К участию допустят красноярцев старше 12 лет. На прохождение дистанции отведут один час. Для более подготовленных спортсменов проведут полумарафон на 21,1 км вдоль Енисея. На эту дистанцию участникам дадут 3 часа.