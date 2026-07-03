В Красноярске открыли регистрацию на забег «Енисей-батюшка» и рассказали о нововведениях

В Красноярске открылась регистрация на осенний легкоатлетический забег «Енисей-батюшка». Он пройдет 10 октября на Центральной набережной.
Зарегистрироваться можно заранее, чтобы все желающие успели подать заявку и подготовиться к старту. В этом году участникам предложат несколько дистанций. Первыми на старт выйдут любители северной ходьбы. Они пройдут 3 км в комфортном темпе. Затем состоится забег на 5 км. К участию допустят красноярцев старше 12 лет. На прохождение дистанции отведут один час. Для более подготовленных спортсменов проведут полумарафон на 21,1 км вдоль Енисея. На эту дистанцию участникам дадут 3 часа.
Перед каждым стартом по традиции пройдет разминка с профессиональным инструктором.
«В этот раз для бегунов мы увеличили количество мест на обе дистанции, чтобы привлечь как можно больше любителей здорового образа жизни, в том числе из других городов», — рассказал руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Стартовые пакеты будут выдавать 8 и 9 октября с 10:00 до 20:00 в Беговом центре на улице Дубровинского, 1ж.
10 октября в 08:50 пройдет разминка для участников северной ходьбы, в 09:00 они выйдут на дистанцию 3 км. В 10:00 стартует забег на 5 км. А в 10:45 состоится торжественное открытие и награждение победителей на этой дистанции.
Полумарафон начнется в 11:00. Трассу закроют в 14:00, после этого пройдет награждение и завершение мероприятия.
Забег «Енисей-батюшка» проводят в Красноярске с 2007 года. Сначала соревнования инициировал Железнодорожный район, позже они получили статус городского спортивного мероприятия.