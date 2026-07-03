В поликлинике Владивостока начала приём врач-терапевт из Колумбии

В поликлинике № 6 Владивостока приступила к работе новый терапевт — Лаура Кальдерон из Колумбии. Об этом сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.
Лаура получила медицинское образование в Дальневосточном федеральном университете. После выпуска она приняла решение не возвращаться на родину, а остаться во Владивостоке.
По словам Веры Щербины, город покорил колумбийскую выпускницу своей динамичной атмосферой и близостью моря. Здесь она не только реализовала профессиональные планы, но и обрела личное счастье.
Сейчас Лаура Кальдерон уже ведёт приём пациентов. Параллельно она готовится к поступлению в ординатуру — это позволит ей расширить профессиональные компетенции и повысить эффективность лечения.
Привлечение иностранных специалистов в приморские медучреждения — часть кадровой стратегии региона. Врачи, получившие образование в ДВФУ и остающиеся работать в крае, помогают решать проблему дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. В правительстве рассчитывают, что пример Лауры вдохновит и других иностранных выпускников оставаться в Приморье.