В поликлинике Владивостока начала приём врач-терапевт из Колумбии

Привлечение иностранных специалистов в приморские медучреждения — часть кадровой стратегии региона. Врачи, получившие образование в ДВФУ и остающиеся работать в крае, помогают решать проблему дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. В правительстве рассчитывают, что пример Лауры вдохновит и других иностранных выпускников оставаться в Приморье.