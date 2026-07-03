В Сосновоборске вновь открылся обновленный кинозал «Баклажан»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июля в городском Доме культуры «Мечта» в Сосновоборске снова заработал кинозал «Баклажан». После очередного этапа модернизации он стал комфортнее для зрителей: в зале установили новые кресла и увеличили количество мест до 84.