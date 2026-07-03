В Сосновоборске вновь открылся обновленный кинозал «Баклажан»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июля в городском Доме культуры «Мечта» в Сосновоборске снова заработал кинозал «Баклажан». После очередного этапа модернизации он стал комфортнее для зрителей: в зале установили новые кресла и увеличили количество мест до 84.
Дом культуры прошел отбор Фонда кино и в 2025 году получил субсидию по нацпроекту «Семья». Средства направили на переоборудование ранее модернизированного кинозала, закупку комплектующих и расходных материалов для поддержания цифрового оборудования.
Еще один этап обновления стал возможен при поддержке Фонда развития Сосновоборска «Любимый город». Ранее зал уже получил современное оборудование для показа фильмов с качественным изображением.
Открытие отметили кинопоказами. Первыми зрители увидели фильмы «Папа, купи песика» и «Холоп 3».16+