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В Сосновоборске вновь открылся обновленный кинозал «Баклажан»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июля в городском Доме культуры «Мечта» в Сосновоборске снова заработал кинозал «Баклажан». После очередного этапа модернизации он стал комфортнее для зрителей: в зале установили новые кресла и увеличили количество мест до 84.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июля в городском Доме культуры «Мечта» в Сосновоборске снова заработал кинозал «Баклажан». После очередного этапа модернизации он стал комфортнее для зрителей: в зале установили новые кресла и увеличили количество мест до 84.

Дом культуры прошел отбор Фонда кино и в 2025 году получил субсидию по нацпроекту «Семья». Средства направили на переоборудование ранее модернизированного кинозала, закупку комплектующих и расходных материалов для поддержания цифрового оборудования.

Еще один этап обновления стал возможен при поддержке Фонда развития Сосновоборска «Любимый город». Ранее зал уже получил современное оборудование для показа фильмов с качественным изображением.

Открытие отметили кинопоказами. Первыми зрители увидели фильмы «Папа, купи песика» и «Холоп 3».16+