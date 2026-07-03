Движение в районе улицы Веткина ограничат с 6 июля почти на 1,5 года

Отмечается, что с 25 сентября 2026 года до 15 января 2027 года участки ул. Веткина и местных проездов в районе д. 20 по ул. Шереметьевская и д. 2а по ул. Веткина будут закрыты для движения в зависимости от даты. Также на некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка.