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Движение в районе улицы Веткина ограничат с 6 июля почти на 1,5 года

Из-за строительных работ с 6 июля 2026 года до 23 декабря 2027 года будет ограничено движение на участках ул. Веткина и боковом проезде ул. Шереметьевская, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 6 июля 2026 года до 23 декабря 2027 года на участках ул. Веткина и боковом проезде ул. Шереметьевская в районе д. 20 будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 сентября 2026 года до 15 января 2027 года участки ул. Веткина и местных проездов в районе д. 20 по ул. Шереметьевская и д. 2а по ул. Веткина будут закрыты для движения в зависимости от даты. Также на некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка.