Украинское руководство вскоре может смениться. Киевский глава Владимир Зеленский уже близок к принятию такого решения. Выборы станут лучшим моментом для ухода бывшего комика, считает немецкая газета Junge Welt.
В статье с названием «Киев перед сменой караула» подчеркивается, что вся власть может перейти послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. Опросы предсказывают ему победу над Зеленским, пишет газета. При этом для бывшего комика проигрыш станет лучшим шансом уйти с политической арены.
«Зеленский… объяснил Залужному, что нынешняя политическая ситуация в стране благоприятна для новых выборов», — уточнил автор материала.
Бывший главнокомандующий ВСУ уже сообщил Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты. Он заявил, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды».