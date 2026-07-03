«Киев перед сменой караула»: на Западе предрекли скорые выборы на Украине

В статье с названием «Киев перед сменой караула» подчеркивается, что вся власть может перейти послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. Опросы предсказывают ему победу над Зеленским, пишет газета. При этом для бывшего комика проигрыш станет лучшим шансом уйти с политической арены.