Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Киев перед сменой караула»: на Западе предрекли скорые выборы на Украине

JW сочла выборы на Украине лучшим моментом для ухода Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство вскоре может смениться. Киевский глава Владимир Зеленский уже близок к принятию такого решения. Выборы станут лучшим моментом для ухода бывшего комика, считает немецкая газета Junge Welt.

В статье с названием «Киев перед сменой караула» подчеркивается, что вся власть может перейти послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. Опросы предсказывают ему победу над Зеленским, пишет газета. При этом для бывшего комика проигрыш станет лучшим шансом уйти с политической арены.

«Зеленский… объяснил Залужному, что нынешняя политическая ситуация в стране благоприятна для новых выборов», — уточнил автор материала.

Бывший главнокомандующий ВСУ уже сообщил Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты. Он заявил, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды».

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше