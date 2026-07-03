Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Португалии вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

В 1/16 финала португальцы обыграли сборную Хорватии со счетом 2:1.

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в канадском Торонто.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших отличился Иван Перишич (53). Для Роналду этот мяч стал первым в плей-офф чемпионатов мира.

Роналду появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Он вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира, обойдя немца Лотара Маттеуса. На счету форварда 26 матчей, больше только у аргентинца Лионеля Месси (29). Также Роналду стал самым возрастным футболистом, принявшим участие в игре плей-офф мирового первенства. В день встречи с хорватами ему было 41 год и 147 дней.

В ⅛ финала португальцы сыграют с командой Испании, которая ранее оказалась сильнее сборной Австрии (3:0). Встреча пройдет 6 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше