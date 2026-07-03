Сборная Португалии вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в канадском Торонто.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших отличился Иван Перишич (53). Для Роналду этот мяч стал первым в плей-офф чемпионатов мира.
Роналду появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Он вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира, обойдя немца Лотара Маттеуса. На счету форварда 26 матчей, больше только у аргентинца Лионеля Месси (29). Также Роналду стал самым возрастным футболистом, принявшим участие в игре плей-офф мирового первенства. В день встречи с хорватами ему было 41 год и 147 дней.
В ⅛ финала португальцы сыграют с командой Испании, которая ранее оказалась сильнее сборной Австрии (3:0). Встреча пройдет 6 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).