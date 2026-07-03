Сборная Португалии вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Роналду появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Он вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира, обойдя немца Лотара Маттеуса. На счету форварда 26 матчей, больше только у аргентинца Лионеля Месси (29). Также Роналду стал самым возрастным футболистом, принявшим участие в игре плей-офф мирового первенства. В день встречи с хорватами ему было 41 год и 147 дней.