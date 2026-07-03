Хабаровский журналист Сергей Мингазов умер на 58-м году жизни

Хабаровский журналист Сергей Мингазов умер в ночь на 2 июля после тяжёлой болезни. О его смерти сообщили в редакции Forbes, где он работал ночным редактором новостей.
Последние месяцы Мингазов боролся с онкологическим заболеванием, но продолжал работать почти до последних дней. Коллеги называли его сильным человеком и блестящим профессионалом, который посвятил журналистике больше 30 лет.
В разные годы он сотрудничал с ведущими деловыми изданиями, работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», возглавлял дальневосточное бюро «Коммерсанта», писал о политике и экономике. В хабаровской журналистике он был одним из самых заметных авторов с характерным узнаваемым стилем.
В апреле 2024 года Мингазова задержали в Хабаровске после репоста публикации о критике хода СВО. Позже его оштрафовали по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.