Хабаровский журналист Сергей Мингазов умер на 58-м году жизни

В разные годы он сотрудничал с ведущими деловыми изданиями, работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», возглавлял дальневосточное бюро «Коммерсанта», писал о политике и экономике. В хабаровской журналистике он был одним из самых заметных авторов с характерным узнаваемым стилем.