В Анапе привлекли казаков и добровольцев для контроля ситуации на заправках

В мэрии назвали происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Там добавили, что ситуация на заправках находится под постоянным контролем — на них упорядочено движение и сокращено время ожидания. К сообщению власти приложили видеорепортаж, в котором один из дежуривших казаков так прокомментировал свою работу: «По присяге и по призванию служим отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке, и избегаем конфликтов».