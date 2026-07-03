ИТ-холдинг Т1 представил новый продукт для оценки эффективности ИТ-производства

Платформа производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга Т1 объявила о новом продукте — «Экспресс-консалтинг», направленном на оценку текущего состояния процессов разработки и управления ИТ в компании, выявлении проблемных зон и подготовке материалов для дальнейших проектов трансформации.
Как указали в компании, в рамках услуги эксперты проводят интервью с ключевыми участниками процессов и представителями бизнеса заказчика, анализируют существующие практики управления, подходы к формированию команд и внутренние нормативные документы.
По итогам обследования от команды Т1 компания получает описание текущего состояния процессов, тепловую карту проблемных зон с оценкой их влияния на работу организации и проектное техническое задание. Решение также диагностирует зрелость процессов ИТ-производства, оценивая готовность бизнеса к ИИ-трансформации.