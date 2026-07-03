абаровский край представит инновации на «Улице Дальнего Востока»

Центральным направлением презентации выступит развитие острова Большой Уссурийский. Гости выставки смогут ознакомиться с планами по формированию инфраструктуры, созданию инновационных площадок и туристических объектов, ориентированных на укрепление приграничного взаимодействия. Отдельная зона «Технологический прорыв» предназначена для показа достижений в авиа и судостроении, а также в сегменте беспилотных технологий. Параллельно будет работать выставка продажа региональной продукции «Сделано в Хабаровском крае».