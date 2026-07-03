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WSJ: США предложили разморозить активы Ирана

Соединённые Штаты предложили Ирану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части активов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предложили Ирану отказаться от намерения контролировать Ормузский пролив, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идёт об «обмене» на «разморозку части активов».

«США и Оман ищут способы преодолеть настойчивость Ирана на планах взимать деньги с судов, проходящих через Ормузский пролив. Основным рычагом давления в их непрямых переговорах было обещание разблокировать часть из 100 миллиардов долларов иранских зарубежных активов», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Иран дал понять, что «предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы поменять его позицию». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Катар договорились о разблокировке шести миллиардов долларов из общей суммы в 12 миллиардов долларов активов.

По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

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