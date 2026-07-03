WSJ: США предложили разморозить активы Ирана

Соединённые Штаты предложили Ирану отказаться от намерения контролировать Ормузский пролив, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, речь идёт об «обмене» на «разморозку части активов».
В материале сказано, что Иран дал понять, что «предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы поменять его позицию». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Тегерана.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Катар договорились о разблокировке шести миллиардов долларов из общей суммы в 12 миллиардов долларов активов.
По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.