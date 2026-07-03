Число жертв Эболы в Конго выросло до 447 человек

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал риски завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС в связи с международными спортивными событиями. По его словам, зараза не может широко распространяться на чемпионате мира по футболу, поскольку команду заранее вывезли из Республики Конго, а сам вирус не передаётся воздушно-капельным путём. Он также отметил, что даже присутствие болельщиков не создаёт значимой угрозы распространения инфекции, а текущая вспышка, по его оценке, укладывается в цикличный характер заболевания.